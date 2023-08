Une Varoise décède accidentellement lors des Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne

Près de 600 jeunes Varois et encadrants participent aux JMJ de Lisbonne (illustration)

Les Journées Mondiales de la Jeunesse de Lisbonne endeuillées ! Une animatrice qui encadrait un groupe de jeunes de Toulon est décédée. Cette femme de 62 ans a fait une chute dans un escalier en début de semaine. Victime d’un traumatisme crânien, elle n’a pas survécu à ses blessures. Le diocèse de Toulon est sous le choc.

La Varoise, très impliquée dans les paroisses de Sanary et de Saint-Georges à Toulon, encadrait un groupe de Toulon. "Sa ferveur et ses multiples engagements dans sa paroisse de Sanary, dans le groupe Laudato Si et auprès des jeunes de Saint-Georges qu’elle accompagnait, nous ont tous profondément marqués" indique Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, dans un communiqué .

Le pape François a célébré une messe en sa mémoire

L'évêque précise qu'une cellule de soutien psychologique est mise en place à Lisbonne pour les jeunes qui en auraient besoin. Le pape François a célébré, ce jeudi matin, une messe après le décès de la Varoise.

Plus de 550 jeunes Varois et leurs animateurs, ainsi que 23 prêtres et diacres, participent au Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne.