Une varoise dérobe pour 41.000 euros d'euros de jeux à gratter

Une employée d'un tabac-presse de Saint Raphaël est soupçonnée d'avoir volé des milliers de tickets de grattage de son commerce. Elle en aussi acheté. Au total, plus de 40.000 euros de tickets en 2016. En plus, elle a perdu de l'argent, et son emploi bien entendu.

C'est en faisant son bilan que le patron de ce tabac-presse s'aperçoit, avec son comptable, qu'il manque la coquette somme de 41.000 euros. Très vite, il est persuadé qu'une employée est responsable de cet énorme trou. Il visionne les vidéos enregistrées par les caméras de son commerce.

Son intuition est la bonne : son regard est attiré par le comportement bizarre d'une de ses salariés. Une femme âgée d'une cinquantenaire d'années qui manipule beaucoup les jeux de grattage.

Joueuse maladive

Le buraliste fait part de ses soupçons aux policiers qui interrogent la suspecte. Et rapidement, des incohérences apparaissent. Certes, elle achète ces fameux jeux mais à plusieurs reprises, elle en dérobe aussi beaucoup. Au total, l'équivalent de 8.000 tickets à 5 euros ! Et le peu d'argent qu'elle gagne, elle le réinvestit à chaque fois en en achetant d'autres tickets à gratter. Cette femme souffre en fait d'une addiction.

"Elle était comme un enfant dans un magasin de jouets, la tentation était trop grande pour elle", un policier.

La "serial gratteuse" ne s'est même pas enrichie, elle a même perdu de l'argent... et son emploi : elle sous le coup d'une procédure de licenciement. Et elle comparaîtra plus tard devant le tribunal correctionnel de Draguignan.