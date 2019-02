Une varoise finit en prison en Thaïlande à cause de sa cigarette électronique

Quand les vacances se transforment en cauchemar. Cécilia Cornu, 31 ans se souviendra longtemps de son séjour en Thaïlande et elle n'est pas prête d'y remettre les pieds.

Au mois de janvier, elle s'envole avec ses parents et son compagnon pour des vacances idylliques. Mais ça tourne très vite mal, elle se trouve en scooter à Karon, une station balnéaire de la côte ouest de Phuket, lorsqu'elle est arrêté par quatre policiers car elle tient une cigarette électronique à la main.

Les policiers lui réclament 40.000 bahts soit 1.100 euros, mais Cécilia refuse. Elle est donc arrêtée, et doit payer plusieurs pots-de-vin. La jeune femme a été jugée le 7 février dernier et a écopé d'une amende de 23 euros, seulement.

Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Cécilia est à nouveau arrêtée au moment de venir récupérer son passeport aux services de l'immigration. Transférée vers Bangkok, elle a passé 4 jours et 3 nuits en prison dans des conditions très difficiles.

On m'a fait dormir sur le sol sans couverture, sans oreiller, il fallait payer si on voulait manger un peu plus qu'un bol de riz le matin le midi et le soir. On se lavait dans des seaux de peinture"