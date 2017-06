Une Varoise raconte l'enfer de l'incendie de sa maison : "Ça n'arrive pas qu'aux autres"

Une famille varoise de cinq personnes a tout perdu après avoir vu sa maison brûler ce lundi à Saint-Raphaël, à cause d'une petite bougie. La maman lance un appel à la solidarité ce mercredi sur France Bleu Provence.

France Bleu Provence : Que s'est-il passé en ce Lundi de Pentecôte ?

Frédérique Goudier : Nous sommes partis à une brocante avec deux de nos trois enfants, à 3 kilomètres de chez nous. Nous sommes revenus au bout d'une demi-heure et nous avons senti une odeur qui n'était pas forte. On a vu que ça commençait à brûler dans une chambre à cause d'une petite bougie anti-odeurs que j'avais laissé allumée. Elle a dû tomber, peut-être mettre le feu aux rideaux. L'erreur c'est que mon mari a ouvert toutes les portes et les fenêtres, ce qui a provoqué un appel d'air. D'un seul coup, tout s'est embrasé.

FBP : Votre fille de 20 ans était restée dans la maison !

FG : Oui, Marie dormait, on a eu juste eu le temps de la réveiller en catastrophe et de lui dire de sortir. Elle a été sauvée in extremis, elle a eu beaucoup de chance. Les pompiers sont arrivés mais en un quart d'heure, presque toute la maison s'est enflammée. On a eu l'impression que ce quart d'heure a duré des heures, on était impuissant. On voyait les flammes, de la fumée partout, c'était horrible. Et il ne faut pas penser que ça n'arrive qu'aux autres.

FBP : Qu'avez-vous perdu ?

FG : Tout ! Il n'y a plus rien, les enfants n'ont plus rien, je n'ai plus rien, mon mari non plus. La seule chose qu'on a réussi à sauver, c'est quelques meubles au rez-de-chaussée. Mais ce qui n'a pas pas cramé est plein de suie.

FBP : Et l'assurance habitation ?

FG : On espère être bien indemnisés pour reconstruire notre maison au même endroit mais on n'a pas encore de chiffrage. On ne sait pas comment ça va se passer.

FBP : Les habitants vous ont-ils aidés ?

FG : Je suis enseignante dans une école de Saint-Raphaël. Tous les parents d'élèves se sont mobilisés pour nous apporter tout ce qui est première nécessité : des vêtements pour les enfants, du linge de maison, des draps...

FBP : Le problème, c'est de vous reloger.

FG : Oui, nous sommes à l'hôtel pour seulement 3 jours. Notre maison est inhabitable et nous lançons un appel à la solidarité pour un logement type T4, appartement ou maison. L'assurance nous dit qu'elle remboursera le loyer.

Murs et plafonds : tout a brûlé en un quart d'heure - Frédérique Goudier