Une vaste fraude au code de la route démantelée depuis Vesoul

Un vaste trafic au codes de la route a été démantelé depuis Vesoul en Haute-Saône, selon la gendarmerie nationale, confirmant une information de L'Est républicain ce vendredi soir. 1400 personnes réparties dans toute la France ont acheté leur code de la route au lieu de le passer, grâce à un réseau piloté depuis un centre d'examen en région parisienne. L'affaire a été dévoilée et élucidée depuis la Haute-Saône, grâce au témoignage d'un habitant de Vesoul.

Entre 250 euros et 600 euros le faux code

Au mois de mai, cet homme fait la démonstration aux gendarmes : il peut acheter un code de la route en le commandant sur une messagerie cryptée. Cette application permet de rentrer en contact avec des relais locaux. Le soi-disant candidat au code de la route verse l'argent à un rabatteur, qui se charge ensuite des démarches. Il l'inscrit dans un centre d'examen via Internet, et ce centre envoie ensuite une copie de l'examen du code soit-disant réussi par mail... ce qui ouvre la voie au passage du permis de conduire. Ces faux codes coûtent entre 250 euros et 600 euros au client.

Une cinquantaine de clients en Haute-Saône, 1400 en France

Les gendarmes de Haute-Saône ont rapidement identifié trois habitants de Vesoul comme étant les rabatteurs de ce réseau dans le département. Ils auraient vendu des codes de la route à une cinquantaine de personnes en Haute-Saône. Arrêtés et placés en garde à vue au mois de juillet, ces trois suspects ont reconnu les faits. Leur arrestation a permis de mettre au jour l'ampleur nationale du trafic.

La tête du réseau arrêtée en région parisienne

Les enquêteurs francs-comtois se sont alors rendus compte que tous les faux codes distribués en France étaient validés par un seul centre, situé en région parisienne, dans le Val-de-Marne, et qui appartient à la chaîne Dekra. Le gérant a été interpellé et placé en garde à vue ce mercredi et il a tout avoué. Il vendait ses faux codes aux rabatteurs, entre 130 euros et 180 euros par certificat. Au total, ce trafic lui aurait rapporté environ 120 000 euros.

Code de la route et permis annulés pour les fraudeurs

La direction de Dekra a aussitôt fermé le centre concerné, qui employait uniquement ce gérant. Tous les fraudeurs présumés qui ont acheté leur code de la route, ont été recensés et la liste a été transmise aux préfectures. Elles vont annuler pour chacun l'examen du code de la route, ainsi que le permis de conduire pour ceux qui l'ont passé.