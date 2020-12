Une vaste opération de contrôle de police dans le quartier figuerolles à Montpellier

Une soixantaine d'agents est mobilisée pour une opération de contrôle d'envergure ce mardi après-midi à Montpellier. Des policiers nationaux, municipaux appuyés par la brigade de stupéfiants et la police aux frontières.

Une opération de contrôle menée ce mardi après-midi dans le quartier Figuerolles à Montpellier. Une soixantaine d'agents est mobilisée pour réaliser des contrôles dans les commerces et les parties communes des immeubles à la demande du procureur de la République de Montpellier. Les contrôles sont réalisés boulevard Gambetta, rue du faubourg Figuerolles et rue faubourg du Courreau pour rechercher des stupéfiants, le travail dissimulé et des personnes en situation irrégulière.

Une opération menée par les policiers nationaux, municipaux, la brigade des stupéfiants et la brigade cynophile ainsi que des agents de l'URSSAF et les services des impôts.