Vols d'outils dans des fourgonnettes d'artisans : démantèlement d'un réseau de voleurs dans 25 départements

Un vaste réseau de vols et de recels d'outillages démantelé, et c'est la brigade de recherche de la gendarmerie de Vendée qui a alerté sur ces faits. C'est ce que l'on apprend ce samedi dans un communiqué du Tribunal judiciaire de Rennes. Une opération menée conjointement avec l'Office Centrale de Lutte contre la Délinquance (OCLDI) et la section de recherche de Clermont-Ferrand. Cela débouche sur l'interpellation de 11 personnes, dont six ont été mises en examen pour des faits d'association de malfaiteurs. D'autres pourraient s'y ajouter, vol et recel en bande organisée. Ils encourent jusqu'à dix ans de prison.

En octobre dernier, les militaires vendéens repèrent plusieurs faits de vols, des personnes pénètrent dans les fourgonnettes de certains artisans et dérobent des outils électriques. Des objets qui peuvent valoir des centaines voire des milliers d'euros. En faisant remonter ces premiers éléments, une enquête est ouverte par le tribunal de Rennes.

Une partie de ce que les enquêteurs ont découvert dans des entrepôts situées à Clermont-Ferrand - Tribunal de Rennes

Dix ans de prison encourus

La machine se met en marche, et près de 400 vols sont attribués à ces équipes de voleurs, le tout dans 25 départements. Des faits qui commencent en janvier dernier et qui remontent jusqu'au 30 novembre pour les plus récents. L'enquête met à jour un réseau de revente organisé autour de la Seine-Saint-Denis.

Les gendarmes procèdent à 11 interpellations entre ce mardi et ce vendredi. Des opérations menées en Seine-Saint-Denis et à Clermont-Ferrand. Parmi toutes ces personnes, cinq ont été remises en liberté à la fin de leur garde à vue. Les six autres ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, vol en bande organisée, recel en bande organisée et blanchiment", a indiqué le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc.

Il s'agit de six hommes, âgés de 19 à 25 ans. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès, les trois autres sont sous contrôle judiciaire.