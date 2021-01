Une vaste opération de démantèlement de trois points de deal aux Marels, à Montpellier

Ce mercredi 20 janvier 2021, les forces de l'ordre ont mené une vaste opération dans le lotissement des Marels, à Montpellier. Deux hommes, soupçonnés d'être à la tête du réseau, ont été interpellés. Les forces de l'ordre ont saisi 500 g de stupéfiants et 4.000 euros en cash.

Les forces de l'ordre ont procédé à une vaste opération dans le quartier Montaubérou-Millénaire de Montpellier (Hérault), ce mercredi 20 janvier 2021. Ils sont intervenus dans le lotissement des Marels, un haut lieu du trafic de stupéfiants, pour y démanteler trois points de deal.

Après avoir surveillé les lieux et entendu trois clients, les équipes ont interpellé deux hommes d'une trentaine d'années, soupçonnés d'être à la tête du réseau. Ils ont été déférés devant le parquet ce vendredi 22 janvier. Par ailleurs, sur place, les forces de l'ordre ont saisi 4.000 euros en cash et 500 grammes de stupéfiants : 150g de cocaïne, 300g de résine de cannabis et 50g d'herbe de cannabis.

L'opération a été menée conjointement par la Sûreté départementale, la Brigade des stupéfiants, la Brigade anti-criminalité et la Brigade canine, soit une équipe d'une quarantaine de personnes.