Une vaste opération de gendarmerie menée ce mercredi pour démanteler une équipe de cambrioleurs dans le Gard

Quatre individus soupçonnés d'être impliqués dans près de 70 cambriolages commis dans la région nîmoise ont été interpellés ce mercredi matin sur deux sites du Gard et des Bouches du Rhône. L'enquête a été dirigée par le groupe spécialisé de la gendarmerie de Nîmes.

L'enquête a été conduite par le groupe d’enquête et de lutte anti-cambriolages (GELAC) de la compagnie de gendarmerie de Nîmes

Quatre individus soupçonnés d'avoir commis près de 70 cambriolages dans la région nîmoise ont été interpellés ce mercredi matin sur deux sites dans le Gard (30) et les Bouches-du-Rhône (13) lors d'une opération dirigée par le groupe d'enquête et de lutte anti-cambriolages (GELAC) de la compagnie de gendarmerie de Nîmes. L'information a été communiquée ce samedi via le compte Facebook de la gendarmerie du Gard.

Une centaine de gendarmes a été engagée, dont l’antenne GIGN de Toulouse, un hélicoptère, plusieurs maîtres de chien et les pelotons de surveillance et d’intervention des compagnies de Nîmes, Vauvert, Aix-en-Provence et Aubagne.

Les perquisitions ont permis de découvrir, entre autres, des armes et des produits stupéfiants ainsi que des objets correspondant à ceux dérobés lors des cambriolages en question. L'un des individus a été remis en liberté à l'issue de sa garde à vue.

Les 3 principaux mis en cause ont été déférés ce vendredi devant le juge d'instruction puis respectivement incarcérés à Nîmes, Villeneuve lès Maguelone et Le Pontet. Les objets trouvés seront rendus à leurs légitimes propriétaires une fois identifiés.