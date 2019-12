Une vaste opération "nettoyage" des forces de l'ordre dans la cité de la Castellane à Marseille

Le but est clair : nettoyer la cité de la Castellane. Ce mercredi matin les forces de l'ordre sont mobilisées dans cette cité considérée depuis des années comme un haut lieu de la drogue. Il ne s'agit pas ce matin d'interpeller les trafiquants, mais bien de nettoyer le quartier.

"Nous cassons toutes les petites cabanes qui sont le repère des dealers et nous enlevons les épaves de voitures. Le but est de rendre plus propre cette cité pour les habitants" - Patrick Longuet, chef de la division nord du commissariat central de Marseille