Une vedette de la téléréalité "Les Marseillais" est braquée à Marseille, un suspect interpellé

La notoriété des "Marseillais VS le reste du monde" a-t-elle coûté cher à Greg Yega ? La vedette a été braquée et dépouillée à son domicile fin août. Un jeune Marseillais a été arrêté.

Le 28 août, vers 10h30, à Marseille, deux individus cagoulés ont braqué avec une arme de poing un couple d'influenceurs qui vivent de la gloire médiatique et l'affichent sur les réseaux sociaux, Mélanie et Greg. Sauf que là, ce n'est pas la télé, c'est bien la réalité. Greg Yega, le jeune homme de 27 ans, vedette des "Marseillais" - émission de téléréalité qui fait les beaux jours de W9 - est bousculé, giflé, par les voleurs qui repartent avec deux rolex - selon plusieurs sites dédiés aux people, des bijoux et une somme d'argent qui n'est pas précisée. Greg affirme avoir été "pointé avec une arme" et il "ne l'oubliera jamais" ainsi qu'il l'a confié dans sa story éphémère du réseau "Instagram" où il est suivi par la bagatelle d'un million et demi de fans.

Un des auteurs présumés est connu de la justice

La Brigade de Répression du Banditisme a interpellé à Marseille, mardi, un jeune de 19 ans, déjà connu de la justice pour avoir notamment été condamné en juin 2021 à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 8 mois assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans pour des faits de violences aggravées et d’infractions routières. Après sa garde à vue, il a été déféré ce jeudi devant le parquet de Marseille en vue de l’ouverture d’une information judiciaire du chef de vol avec arme.