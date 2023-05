Une victime d'esclavage moderne affronte ses tortionnaires aux Assises de Haute-Garonne

Près de Toulouse sur la commune de Carbonne, une jeune femme est restée séquestrée pendant deux ans, entre 2017 et 2019, sans que personne s'en aperçoive. Torturée, violée, elle était devenue esclave d'une famille de gens du voyage sédentarisés sur la commune. Ses présumés tortionnaires, une femme et son frère âgés d'une trentaine d'années, sont jugés devant la cour d'assises de Haute-Garonne à partir de ce lundi 22 mai.

"Causette des temps modernes"

C'est une affaire d'esclavage moderne comme on en voit rarement, raconte l'un des deux avocats de la victime, maître Sylvia Goudenege du barreau d'Agen. L'histoire d'une jeune femme fragile âgée de 24 ans qui vit dans le Lot-et-Garonne, entre Tonneins et Villeneuve-sur-Lot, et qui, avant de connaitre l'enfer sur terre, a été aide-soignante en Ehpad.

Elle fait confiance à l'homme qu'elle aime. Il l'amène chez sa sœur à Carbonne, commune de 8.000 habitants située dans le Volvestre au sud de Toulouse. C'est là que commence son calvaire : son téléphone est cassé, sa voiture volée, elle devient prisonnière de cette maison et de cette famille, puis victime de mauvais traitements. Une "Causette des temps modernes", rapporte Me Goudenege : "Elle était traitée comme un animal, elle dormait au sol sur une couverture, ses affaires avaient été placées dans des sacs dans un cabanon au fond du jardin, elle n'avait pas accès à la nourriture, il fallait qu'elle demande l'autorisation et si elle prenait trop, elle était sanctionnée. À la fin, quand elle a été récupérée, elle pesait moins de 40 kilos."

Des violences qui vont crescendo jusqu'au viol

Les violences qui lui sont infligées vont crescendo, rapporte son avocate : brûlures**, tentative de** noyade dans la salle de bains puis viol. "Elle s'en est sortie in extremis, encore une bouffée de violence et je crois qu'elle y serait passée. Cette histoire est à peine croyable, elle a vécu un enfer, avec en plus du sadisme et des humiliations". Elle évoque aussi "des enfants en bas âge que l'on faisait assister et participer à ces atrocités".

Les cinq enfants de la maison, des frères et sœurs âgés de 4 à 11 ans au moment des faits, sont, eux aussi, parties civiles dans ce procès d'assises.

Fin de séquestration due au hasard

La jeune femme est libérée grâce à un incroyable concours de circonstances : sa tortionnaire est placée en garde à vue après un vol d'essence. Enfin libre de ses gestes, elle réussit à appeler sa famille qui n'avait plus de nouvelles depuis deux ans.

Encore traumatisée par ces horreurs, elle vit aujourd'hui aux côtés de sa mère et appréhende énormément l'audience.

Le procès doit durer cinq jours. Les deux accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Sollicités, les avocats de la défense n'ont pas donné suite ou n'ont pas été joignables.