Perpignan, France

Rien n'arrête Jacques Rançon. Le 10 septembre 1997, il est accusé d'avoir voulu violer une jeune femme de 17 ans en pleine ville, à quelques mètres d'une route ultra-fréquenté, et à moins de 400 mètres du commissariat central de Perpignan... Jacques Rançon était sorti de prison à peine 5 jours plus tôt, après avoir purgé une peine de 8 ans pour un viol.

« En colère contre les femmes »

« Mais à quoi vous ont donc servi ces années de prison ? » questionne le président de la Cour. « Vous n'en avez pas profité pour réfléchir ? ». Jacques Rançon secoue la tête : « non ».

Quelques instants plus tard, l'accusé ajoute : « D'avoir passé toutes ces années en prison, je pense que j'étais en colère contre les femmes ». Il faut alors une bonne dose de pédagogie au président pour faire comprendre à Jacques Rançon que s'il a été incarcéré, « c'est à cause de lui » et non à cause de la victime qu'il a violée...

Comme un animal...

Comme toutes les victimes de Jacques Rançon qui défilent devant la Cour d'assises des Pyrénées-Orientales depuis deux semaines, Nadia* est toujours fortement traumatisée, plus de 20 ans après les faits. Ce soir du 10 septembre 1997, alors qu'elle vient de finir sa journée de travail dans un restaurant, la jeune femme de 17 ans est contrainte de rentrer à pied au domicile de ses parents. Personne n'a pu venir la chercher.

Il est 23 heures. Jacques Rançon rôde dans les parages. Et il remarque cette mince silhouette aux cheveux bruns et ondulés qui marche le long du Pont Arago : « J'ai traversé la route, je l'ai rattrapée. J'avais besoin d'une femme ».

« Besoin de tendresse »

La suite, c'est Nadia qui la raconte : « Il m'a attrapée et m'a tenue tellement fort que je n'ai pas pu me sauver ». Quelques instants plus tard, elle se retrouve projetée sur le bas-coté, par cet homme « excité et agressif » qui l'attrape « au niveau du cou », lui arrache ses vêtements tout en lui murmurant : « laisse-toi faire, laisse moi te toucher, j'ai besoin de tendresse ».

Nadia n'a plus qu'une idée en tête, échapper à son agresseur, « sinon je vais mourir »... « J'arrête de me débattre. Il relâche la pression. J'en profite pour le griffer au visage et m'échapper ». Jacques Rançon la poursuit. Mais la jeune femme est déjà au milieu de la route, et une voiture s'est arrêtée.

Une vie brisée

Ce soir-là, Nadia n'a pas été violée. Mais sa vie a basculé. Elle a tout arrêté, son stage, ses études. Son insouciance s'est envolée à tout jamais. Elle s'enferme chez elle, portes verrouillées, sursaute « au moindre bruit », et traverse une existence peuplée de cauchemars. « Chaque soir, chaque nuit, je revis la scène ». Le président de la Cour la regarde dans les yeux : « Toutes ces années de souffrance, il faut les poser là, maintenant. Comme cela, vous repartirez libérée ».

Sommé de s'expliquer sur ces violentes pulsions qui le poussent à agresser des femmes en pleine rue, Jacques Rançon évoque « un besoin physique qu'il n'arrive pas à contrôler ». Mais pourquoi relâcher les unes et découper les autres ? Maitre Philippe Capsié, avocat des parties civiles, tente de récapituler : « Quand vos victimes se laissent faire, vous les épargnez. Et quand elles protestent, vous les tuez. Je me trompe ? ». Jacques Rançon réfléchit une seconde. Puis il acquiesce.

* Nadia : prénom d'emprunt