Une victoire pour le jeune Elvis et sa famille menacés d'expulsion à Dijon

Mme Bajrami, la mère d’Elvis peut enfin déposer le dossier « vie privée et familiale » en conformité avec la circulaire Valls du 28 novembre 2012 et rester aux côtés de son fils de 17 ans. Elle a reçu ce mardi 26 janvier en préfecture de la Côte-d'Or, un récépissé, prélude au titre de séjour effectif. Dans un communiqué à la rédaction de France Bleu Bourgogne, le collectif LAIC se réjouit donc de cette victoire et remercie celles et ceux qui ont soutenu Elvis et ses parents.

"Elvis, nous sommes fiers que tu restes au lycée Le Castel et que ta mère puisse vivre sereinement avec toi, à Dijon, sans crainte du lendemain. Notre devoir d’enseignants est d’accompagner nos élèves, tous nos élèves et c’est ce que nous faisons et continuerons de faire. Vive la justice et la solidarité qui font les plus belles des victoires !" conclu le communiqué.