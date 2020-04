Une vidéo montre des policiers frappant un homme avec une muselière pendant une interpellation à Toulouse

C'est une vidéo qui a été postée sur le compte twitter "Cerveaux non disponibles", un compte qui avait déjà relayé l'interpellation d'une Toulousaine pour avoir accroché une banderole contre Emmanuel Macron. Ce compte twitter, tenu par des militants de la gauche radicale, assure que la scène, très choquante, a été filmée dans la nuit de vendredi à samedi, vers 3h du matin, dans le quartier Purpan. On y voit trois policiers, avec un chien, en train de maintenir un homme au sol. Pour le coucher, l'un d'eux frappe plusieurs fois cet homme, à terre, avec une muselière, notamment au niveau de la nuque. Un fonctionnaire lui intime aussi plusieurs fois de se coucher. "Couche toi, couche toi", répète-t-il, alors que l'homme lui crie : "Je m'étouffe".

La vidéo (qui a été montée et sous-titrée) montre aussi des images sensées être le lendemain matin, sur les lieux, et on y voit des traces de sang.

Le parquet confirme des blessés

Le parquet de Toulouse indique, ce samedi soir, à France Bleu Occitanie qu'une enquête est ouverte. "Des policiers et l'intéressé ont été blessés mais sont tous sortis de l'hôpital", nous indique-t-on et l'homme frappé est en garde à vue.

Il n'y a pas de secret défense. Les collègues ont fait au mieux avec les moyens du bord - David Leyraud, secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Occitanie

Un colosse selon David Leyraud, secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Occitanie. Plus de 130 kilos, 1.90 mètre, le policier affirme que cet homme qui s'échappe au milieu de la nuit du pavillon psychiatrique de l'hôpital Purpan est décrit comme "dangereux et potentiellement détenteur d'une arme de poing et d'une grenade". Lorsque les agents le localisent, il est "très énervé", précise encore David Leyraud, "il refuse de coopérer, déclenche des coups de poings envers un policier et se saisit d'un bâton qu'il utilise contre un deuxième". Le syndicaliste insiste sur la résistance de l'homme, avant que la caméra ne commence à filmer la scène. Il se dit heureux qu'une enquête soit ouverte pour faire la lumière sur une affaire qui selon lui, aurait pu très mal tourner étant donné le comportement violent du mis en cause. "Il n'y a pas de secret défense. Les collègues ont fait au mieux avec les moyens du bord. C'est de la violence, si on veut mais elle est totalement justifiée. Une intervention comme celle-là peut déboucher sur un drame."