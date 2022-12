Une femme de 70 ans intoxiquée au monoxyde de carbone à Anglet

Une femme de 70 ans a été prise de malaise chez elle à Anglet ce lundi vers 22heures. Quand les pompiers sont intervenus, ils se sont rendus compte qu'elle souffrait d'une intoxication au monoxyde de carbone. Son chauffage était défectueux.

Le taux de concentration de CO dans la salle de bain était de 110 PPM (part par million). La vieille dame présentait un taux de 250 PPM à l'air expiré. Le taux habituel dans l’air ambiant est d’environ 0,2 PPM. Elle a été prise en charge à l'hôpital de Bayonne

Le monoxyde de carbone est un gaz potentiellement mortel

L'an dernier, dans les Pyrénées Atlantiques, il y a eu une cinquantaine de signalement. Une personne est morte. Chaque année, ce gaz toxique est responsable d’une centaine de décès en France."

Selon le ministère de la santé : "Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore, toxique et potentiellement mortel qui résulte d’une combustion incomplète, et ce quel que soit le combustible utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane. Il diffuse très vite dans l’environnement. "

Les symptômes d'une intoxication sont des maux de tête, de la fatigue, des nausées et ca va donc jusqu'au malaise.