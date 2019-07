Une vieille dame de 88 ans agressée en pleine nuit place de l'Europe à Toulouse

Deux hommes d'une trentaine d'années ont agressé cette dame dans la nuit de mardi à mercredi à Toulouse, place de l'Europe. Ils ont été retrouvés et interpellés grâce aux caméras de vidéosurveillance.

Toulouse, France

Une vieille dame de 88 ans a été agressée dans la nuit de mardi à mercredi place de l'Europe à Toulouse, vers 3h30 du matin. Deux hommes s'en sont pris à elle et lui ont pris son sac à main, n'hésitant pas à lui mettre des coups. Ils ont ensuite pris la fuite mais ont été repérés grâce aux caméras de vidéosurveillance, qui ont tout vu de l'agression.

Les deux hommes ont donc rapidement été interpellés dans la nuit par la police. Ils ont 31 et 35 ans, et sont connus des services de police. Ils sont placés en garde à vue. L'enquête a été confiée à la BCRAP, la Brigade Criminelle et de Répression des Atteintes aux Personnes.

En état de choc

La vieille dame, victime de l'agression, a été légèrement blessée, mais reste choquée par l'agression. Elle a été transportée à l'hôpital de Purpan.