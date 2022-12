Une vieille dame de Périgueux descendue du 3e étage en rappel par les pompiers

Le camion du GRIMP (Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux) rue Wilson à Périgueux

Les riverains de la rue Wilson à Périgueux sont tombés sur quatre camions de pompiers en sortant de chez eux ce jeudi 1er décembre. Parmi eux, un véhicule du GRIMP, le Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux.

Ils ont été appelés pour venir récupérer une dame de 89 ans. Elle est tombée chez elle ce matin, au 3ème étage et ne parvenait plus à se relever. Sauf que pour l'évacuer, impossible de passer par les escaliers. Il a fallu l'équiper et la faire descendre en rappel.