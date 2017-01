Une vieille dame échappe à la mort un vendredi 13

Vendredi 13, alors qu'il court dans la campagne, Dominique Le Pennec tombe sur une vieille dame perdue et en état d'hypothermie. Normalement, il n'aurait jamais dû passer par là.

Maintenant qu'il est au chaud chez lui devant son poêle à bois Dominique Le Pennec se remémore son vendredi 13.

Seule, pieds nus dans la boue

Ce jour-là, il fait un sale temps, trois degrés, il grêle, le jeune retraité de 60 ans court en pleine campagne, tout seul. "Au bout d’environ 1h30, je ne sais pas pourquoi, j’ai décidé de changer de parcours et c’est là, en passant sur une passerelle, que j’ai aperçu une personne". C'est une vieille dame, vêtue d’un gilet marron et d’une petite robe. Elle est trempée, paniquée. "Elle n’avait pas de chaussures, un pied en sang. Je lui ai demandé ce qu’elle faisait là mais elle n’a pas pu me répondre car elle était en état d’hypothermie". Dominique n'a pas de portable pour appeler les secours. Il ne peut pas laisser cette femme toute seule.

Je l'ai prise dans mes bras comme un enfant

"Je l’ai prise dans les bras comme un enfant et j’ai marché dans la boue et les mares d’eau pendant 800 mètres jusqu’à un endroit chaud et sec". Enveloppée dans une couverture, la vieille dame de 88 ans est conduite à l'hôpital pour des examens de contrôle. Aujourd'hui, elle va bien. Elle sera de retour à la maison de retraite dès ce mardi. "Elle a une bonne étoile et comme quoi le vendredi 13 peut porter bonheur !"