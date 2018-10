Occitanie, France

Un nouveau système méditerranéen se met en place dès ce mardi soir sur le sud de la France. L'Aveyron, le Gard, l'Hérault et la Lozère sont donc placés en vigilance orange pour vent violent, pluie-inondation et orage à partir de mercredi matin 8h et jusqu'en fin de journée. Des orages par endroits intenses sont attendus, avec des cumuls pouvant aller jusqu'à 80 millimètres en trois heures. Sur les Cévennes, les cumuls attendus en 24 heures sont de l'ordre de 100 à 150 mm, localement 200 mm. De plus, le Gard est placé en vigilance jaune pour vagues-submersion à partir de mercredi 11h.

Par ailleurs, le Var est placé en vigilance orange pour forte crue prévue sur la Nartuby.