Une vingtaine d'accidents de la route ce jeudi en Indre-et-Loire à cause du verglas d'été

Les pompiers d'Indre-et-Loire appellent les Tourangeaux à réduire leur vitesse et à limiter l'utilisation des deux-roues. Ce jeudi et les prochains jours, les routes sont très glissantes à cause des pluies qui provoquent un phénomène de verglas d'été. Une vingtaine d'accidents sans gravité à ce jour