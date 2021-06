Une vingtaine d'habitations évacuées à Port-Vendres, à cause d'un incendie

Une vingtaine d'habitations ont été évacuées, ce mercredi à la mi-journée sur la Côte Vermeille, à cause d'un incendie qui ravage le secteur du Cap Béar à Port-Vendres, depuis 10h30. Le feu serait parti de la zone du cap Béar, sur la route entre Port-Vendres et le sémaphore. Une centaine de pompiers sont sur place, mais le feu continue de progresser, notamment à cause du vent qui souffle à 30 km/h. Déjà 15 hectares de garrigue sont partis en fumée.

Les pompiers demandent à la population d'éviter de le secteur, pour ne pas gêner l'acheminement des secours. Évitez, aussi, d'emprunter le sentier du littoral depuis Paulilles.