Une vingtaine d'hectares déjà détruits dans deux incendies près d'Aubigny-sur-Nère

Une fumée noire et épaisse au large d'Aubigny-sur-Nère

Deux incendies sont en cours dans le secteur d'Aubigny-sur-Nère, ce samedi après-midi. Les pompiers du Cher luttent contre les flammes depuis plusieurs heures. Un premier feu de récolte semble être sur le point d'être maîtrisé. Mais un autre feu, de récoltes et dans un sous-bois, continue de progresser. La sécheresse et les températures caniculaires n'aident pas. Un léger vent permet malgré tout de freiner la propagation des flammes. Les incendies sont en cours entre la D924 et la D13, dans le secteur de l'aérodrome d'Aubigny-sur-Nère.

À 18 heures, une vingtaine d'hectares de chaume et de récoltes sur pied ont brûlé. Aucune évacuation n'est à l'ordre du jour selon les pompiers du Cher. Une information confirmée par la maire d'Aubigny-sur-Nère. Des reconnaissances aériennes sont en cours pour déterminer l'ampleur des dégâts. L'idée est aussi de savoir si le soutien d'avions bombardiers d'eau est nécessaire.

>>> Plus d'informations à suivre