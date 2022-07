Une vingtaine de contraventions pour des feux allumés dans le Gard ce week-end

Une vingtaine de verbalisations pour allumage de feu. C’est le bilan du week-end dans le Gard. Barbecues, mégots, debroussaillement. Les causes sont multiples. Et visiblement la prévention ne suffit toujours pas. La préfète du Gard, rappelle qu’un arrêté préfectoral interdit toute utilisation du feu entre le 15 juin et le 15 septembre, en forêt, garrigues et landes, et à moins de 200 mètres de ces espaces. Cela correspond notamment à l’interdiction de faire des barbecues, de fumer, de jeter un mégot, d’utiliser des feux d’artifices ou de brûler des végétaux.

Dans plus de 93 % des cas, les départs de feu de végétation sont dus à l’activité humaine. La vigilance, le bon sens et le civisme de chacun sont primordiaux pour l’adoption de comportements responsables permettant d’éviter tout risque de départ de feux

La Prefecture du Gard avait pourtant aussi pris un arrêté pour le week-end, interdisant l’accès aux massifs forestiers d’au moins un hectare.