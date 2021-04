Une vingtaine de foyers privés d'électricité ce vendredi soir après un accident de voiture au sud de Nantes

Cet accident de la route a eu un effet "domino", ce vendredi 9 avril à Château-Thébaud au sud-est de Nantes. Vers 19 heures 30, une voiture s'encastre dans une maison au lieu-dit La Croix Rouge, et sectionne, dans le choc, deux poteaux électrique et téléphonique. Le conducteur de 28 ans est légèrement blessé et transporté aux Nouvelles Cliniques Nantaises. La collision des poteaux a, elle, privé d'électricité vingt foyers pendant trois heures environ, selon les pompiers. En plus de la dizaine de sapeurs-pompiers sur place, les équipes d'ENEDIS et de France Télécom étaient mobilisées pour rétablir le réseau. La gendarmerie et la direction interdépartementale des routes ouest (DIRO) étaient aussi présentes. Il a fallu couper la RD 62 (Château-Thébaud <> La Chevrolière) dans les deux sens à la hauteur de Château Thébaud le temps de l'intervention des opérateurs.