Une vingtaine de jeunes Parisiens interpellés ces dernières semaines sur des points de deal de Toulon

Le phénomène, bien connu dans les cités marseillaises, prend de l’ampleur à Toulon. Une vingtaine de mineurs originaires de Paris et "recrutés pour travailler sur les points de deal" ont été interpellés ces dernières semaines dans les cités toulonnaises et plus particulièrement à Pontcarral.

La police a interpellé une vingtaine de mineurs originaires de Paris ces trois dernières semaines (illustration) © Radio France © Radio France - Sophie Glotin Ces trois dernières semaines, une vingtaine de mineurs originaires de Paris ont été interpellés dans les cités toulonnaises, et plus particulièrement à Pontcarral après "leur recrutement pour travailler sur les points de deal" indique le parquet de Toulon à France Bleu Provence. ⓘ Publicité Après ces interpellations, une dizaine de jeunes âgés entre 15 et 17 ans ont été déférés devant la justice et deux ont été placés en détention provisoire. "Le parquet sera intraitable sur ce dossier" explique Samuel Finielz, procureur de la république de Toulon. "Nous prenons des mesures de contrôle judiciaire avec des interdictions de séjour dans le département du Var. Et ceux qui ne respectent pas ces mesures doivent s’attendre à de la prison. C’est ce que nous sommes contraints de faire car pour certains l’attrait de la rémunération liée au trafic de stupéfiants est plus fort que les décisions judiciaires prises". Le procureur précise que plusieurs majeurs, eux aussi originaires de Paris, ont également été interpellés. Création d'un groupe de travail Face à la recrudescence du phénomène, le parquet de Toulon a créé un "groupe local de traitement de la délinquance" en collaboration avec le Tribunal pour enfants de Toulon, la Sûreté départementale, la PJ, la police parisienne et les services de la Protection judiciaire de la jeunesse du Var et de Paris. Le premier axe de travail de cette cellule est "d’identifier les filières de recrutement. Ce groupe doit également permettre la coordination de la réponse pénale afin de déployer toutes les solutions pour éloigner ces jeunes du département du Var et les faire retourner dans leur dans leur territoire d'origine" indique Samuel Finielz qui répète sa "détermination à lutter contre ce phénomène".