Une vingtaine de moutons morts retrouvés au bord d'une route de Seine-Maritime

Nullemont, France

Il ne reste plus que les peaux, les têtes, les pattes et les viscères. Plus de vingt moutons ont été découvert dépecés en bordure de route à Nullemont. "L'agent d'entretien qui allait travailler en moto a été _interpellé par les mauvaises odeurs_. En s'approchant, il s'est douté tout de suite de ce que c'était", indique le maire de la commune, Joël Milon.

Selon l'élu, les faits se seraient produits la nuit dernière : "Hier des gens ont emprunté cette route et personne s'en est aperçu et des témoins affirment qu'il ont vu une voiture avec une remorque".

Joël Milon, maire de Nullemont Copier

Les boucles accrochées aux oreilles des animaux ont été détachées. "C'était le seul moyen de les identifier, de savoir d'où viennent ces moutons", souligne Joël Milon qui a fait appel à une société d’équarrissage pour se débarrasser des carcasses.