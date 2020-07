Une vingtaine de pompiers franc-comtois partent ce samedi en renfort dans le Sud

18 sapeurs-pompiers du SDIS 25 et 4 autres du Territoire de Belfort vont partir ce samedi direction le Sud de la France, où le risque d'incendie est élevé. Ils vont rejoindre le centre d'Aix-en-Provence jusqu'au jeudi 6 août.

Les pompiers du Doubs et du territoire de Belfort vont former avec d'autres soldats du feu d'autres départements (10, 52, 67, 68) la colonne Est.

Comme chaque année, une vingtaine de soldats du feu franc-comtois, 18 du SDIS 25 et 4 du SDIS 90 vont prêter main forte aux sapeurs-pompiers du Sud. Le risque d'incendie y est "très sévère" notamment à cause des conditions météorologiques : très chaud, sec et venteux.

Les sapeurs pompiers du Doubs et du Territoire de Belfort partent donc ce samedi du centre d'incendie et de secours de Besançon-Centre, avec sept engins (4 camions feux de forêts, 2 véhicules légers et le véhicule logistique du SDIS du Doubs).

Ils rejoignent le centre d'Aix-en-Provence et doivent y rester jusqu'au jeudi 6 août.