Les pompiers de la Loire ont mené des recherches pendant une heure et demi dimanche en fin de journée à Chalmazel (Loire) pour retrouver deux randonneurs qui s'étaient perdus au cours d'une sortie en raquettes.

Chalmazel, France

Une vingtaine de pompiers de sept casernes différentes de la Loire ont été déployés dimanche après-midi dans le secteur de Chalmazel, à la recherche de deux randonneurs, un homme et une femme d'une trentaine d'années.

Le duo, parti en randonnée raquettes, s'est égaré pendant sa promenade et a prévenu des proches par SMS, qui ont ensuite alerté les secours. Les pompiers ont eu beaucoup de mal à contacter les randonneurs perdus en raison d'absence de réseau téléphonique dans le secteur où ils se trouvaient. Mais grâce à la bonne connaissance des lieux des secours et aux informations données par les randonneurs, ils ont été retrouvés au bout d'une heure et demi de recherches, vers 19h, par des pompiers partis à leur rencontre en motoneige.

Les deux trentenaires étaient sains et saufs mais en légère hypothermie.