Une vingtaine de pompiers mobilisés depuis 24h dans le sud-Manche pour éteindre un incendie d'écorces de bois

Une combustion lente a démarré lundi matin vers 11h30, dans un immense tas de bois, à l'extérieur de l'entreprise, dans la zone d'activités de la Pommeraie, au Teilleul. Quatre sapeurs-pompiers sont intervenus pour l'éteindre mais dans l'après-midi, ils ont été de nouveau mobilisés pour des reprises de feu et ont assuré des rondes.

Ce mardi 3 novembre, vers 5h30, l'incendie a repris de manière plus intense. Une vingtaine de pompiers et sept véhicules incendie des casernes du Teilleul, de Barenton, de Mortain, d'Isigny-le-Buat d'Avranches sont sur place pour l'éteindre et étaler ces copeaux de bois, petit à petit avec l'aide de l'entreprise, afin d'en venir à bout.

Il y a un "phénomène de fermentation" dans ces 1000 mètres cube de copeaux, d'où "une combustion lente" et "l'accès du coeur du foyer dans ce tas de vingt mètres est compliquée", expliquent les sapeurs-pompiers de la Manche.

Il n'y pas de flammes, seulement de la fumée, dû à l'échauffement de cette matière organique que nous stockons là depuis quatre mois pour alimenter la toute nouvelle chaudière de l'entreprise. Elle est en fonction de la semaine dernière et va permettre de produire de l'électricité, explique Christophe Künkel.

Le lieu est "très isolé". Il n'y a pas de risque de propagation aux bâtiments de l'entreprise.