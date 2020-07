Une vingtaine de vacanciers évacués d'un camping près de Goudargues après un orage de grêle

Le Gard était en vigilance jaune aux orages ce mercredi. Près de Goudargues, à une douzaine de kilomètres de Bagnols-sur-Cèze, c'est un orage de grêle qui s'est abattu pendant une vingtaine de minutes vers 19h. La commune avait été prévenue par Predict quelques heures plus tôt. Le Plan communal de sauvegarde a été déclenché. Une vingtaine de vacanciers qui logeaient sous des tentes au camping la Saraillère dans le hameau Le Frigoulet ont été évacués et accueillis à la salle des fêtes de Goudargues. Sur place, le maire et des élus, les pompiers, les gendarmes et des bénévoles de la Croix Rouge qui ont apporté des lits picot et des couvertures. Les vacanciers ont passé la nuit sur place avant de regagner le camping dans la matinée.

Des évacuations déjà il y a deux ans

Ce jeudi matin, le soleil revenu, tout le monde s'active à faire disparaître les feuilles tombées, râteau à la main. "Tout le monde a retrouvé le sourire confie Carine Daniel, la responsable du camping. Les vacanciers, des habitués dans leur grande majorité, ont été surpris mais ils l'ont bien pris." Il y a deux ans déjà au mois d'août, un violent orage avait éclaté dans ce secteur, provoquant une brusque montée de la Cèze toute proche. Le camping avait déjà dû être évacué. "Près de 90 personnes avaient dû être relogées explique le maire Fred Malher. La solidarité avait joué à plein. Les gens qui avaient des gîtes vides s'étaient proposés pour héberger les familles avec des enfants et les personnes les plus vulnérables. Une vingtaine de personnes avaient également passé la nuit à la salle des fêtes." Ce jeudi, le Gard est à nouveau en vigilance jaune aux orages jusqu'à 21h.