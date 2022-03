Une vingtaine de verbalisations après un rassemblement de "tuning" à Châteauroux

Si vous habitez le centre-ville de Châteauroux, vous avez sans doute entendu beaucoup de bruit ce samedi 5 mars au soir, entre 80 et 100 véhicules se sont réunis dans le parking Diderot en centre-ville. Un grande réunion de "tuning" qui s'est ensuite poursuivie sur le parking du Leclerc de Saint-Maur, avec cette fois entre 60 et 80 voitures.

Avertis, les policiers ont suivis les conducteurs et ont mis en place un contrôle. À l'arrivée une vingtaine de conducteurs ont été verbalisés dont la moitié pour des vitesses excessives. Outre la vitesse, les contrevenants ont aussi été verbalisés pour le régime moteur de leurs véhicules, des défauts d'assurance, des défauts de contrôles techniques et également pour la non présentation de leurs permis de conduire ou de leur carte grise.