Une vingtaine de voitures prennent feu dans une casse à Amboise

Un incendie s'est déclaré dans une casse automobile d'Amboise dans la nuit de samedi à dimanche. le feu a été éteint par les pompiers avant qu'il ne se propage au bureau de la casse. Mais plus de vingt voitures sont parties en fumée.

Il a fallu plus d'une vingtaine de pompiers pour maîtriser le feu. Ils sont intervenu à Amboise, dans la nuit de samedi à dimanche. Une vingtaine de voitures étaient en train de brûler, dans une casse de la zone industrielle de la Boitardière.

Ce sont d'abord les gendarmes qui ont vu de la fumée et qui ont prévenu les pompiers vers 1h30 du matin. Ces derniers ont réussi à éteindre l'incendie avant qu'il ne se propage au bâtiment administratif.

Un incendie criminel ?

C'est un coup dur pour le propriétaire de la casse, d'autant que les véhicules détruits étaient en état de marche. "C'était des véhicules qui étaient destinés à la vente", explique Dominique Martin-Dumagny. "Maintenant il faut appeler les assurances pour identifier les voitures brûlées, parce que certaines avaient été remorquées."

Est-ce un acte criminel ? Les techniciens de la gendarmerie sont attendus sur place ce dimanche matin. Selon le patron, il n'est plus possible d'ouvrir le portail. A-t-on essayé de la facturer ? "C'est bien possible", confie Dominique Martin- Dumagny. "Mais bon, on va rebondir."