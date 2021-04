Une vingtaine de vols à la roulotte en une nuit à Laval : les jeunes auteurs condamnés

Toute l'affaire commence le 26 avril dernier. Il est minuit et demi. Une équipe de la BAC contrôle deux jeunes, dans une rue de Laval. Dans la poche de l'un des deux, un petit couteau et une clé de C3. Rien de bien grave, mis à part que le jeune est défavorablement connu des services de police, qu'il n'a pas le permis et qu'il n'a pas respecté le couvre-feu. Mais, cette petite clé de C3 met la puce à l'oreille des policiers.

Une petite clé de voiture, clé de voute de l'affaire

Il se trouve, en effet, qu'une C3 a été déclarée volée, quelques jours plus tôt. Le jeune nie avoir un quelconque rapport avec ce vol. Une perquisition est menée à son domicile. Et là, les enquêteurs découvrent un GPS, en l'occurrence l'un des nombreux objets volés dans des voitures, dans la nuit du 23 au 24 avril.

Une razzia sur une vingtaine de voitures à Laval

Le jeune finit par avouer avoir participé avec deux complices, dont un mineur, à un véritable périple dans Laval. Une vingtaine de voitures vandalisées, de nombreux objets volés, sans grande valeur, portefeuilles, papiers et le fameux GPS. Une série de vols à la roulotte qui a valu aux deux auteurs majeurs de passer en comparution immédiate, devant le tribunal de Laval et d'écoper de 12 mois de prison, dont six et trois mois avec sursis. Le mineur sera entendu ultérieurement.