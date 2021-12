Les pompiers du SDIS24 sont intervenus une vingtaine de fois ce mardi pour des accidents matériels. Le verglas est à l'origine de la plupart des accrochages. Au petit matin et au coucher du soleil, les routes de Dordogne deviennent très glissantes.

Une vingtaines d'accidents matériels à cause du verglas en Dordogne

La gendarmerie appelle les automobilistes à la prudence à cause du verglas fréquent depuis quelques jours en Dordogne

Les pompiers du SDIS 24 ont recensé une vingtaine d'accidents ce mardi à cause de l'état des routes. Le verglas serait à l'origine de la plupart des accidents. Les températures sont très froides en ce moment sur la Dordogne, entre -7 et -2 degrés ce mardi matin. Dans les zones boisées, nombreuses en Dordogne, les routes ne dégèlent pas de la journée. Et malgré le soleil de l'après-midi, certains secteurs restent très glissants.

Brouillards givrants la nuit prochaine sur la vallée de la Dordogne

Les gendarmes de l'EDSR (escadron départemental de sécurité routière) de la Dordogne appellent à la plus grande vigilance : il faut éviter de donner des coups de volant et de freiner brutalement. La nuit prochaine, Météo France prévoit encore des températures très froides, entre 0 et -4 degrés. Il y aura également du brouillard givrant le long de la vallée de la Dordogne.