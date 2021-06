Une violente agression filmée à Mont-de-Marsan samedi soir, plusieurs personnes en garde à vue

Selon le parquet de Mont-de-Marsan, plusieurs personnes sont en garde à vue, ce mardi, après la violente agression d'un jeune, au croisement de l'avenue Sadi Carnot et de la rue Montluc, dans la nuit de samedi à dimanche. Dans une vidéo filmée par un témoin, et qui circule sur les réseaux sociaux, on voit un jeune homme à terre se faire lyncher par trois autres jeunes hommes. Les coups de pied et de poing pleuvent, visant le visage, la tête et le ventre, dans un déchaînement d'une rare violence.

Selon la famille de la victime, un jeune de 21 ans originaire de Carcarès-Sainte-Croix, celui-ci souffre de plusieurs côtes fêlées, de points de suture à l'arcade et de nombreux hématomes, dont un coquard à l’œil. La victime, un joueur de rugby du Rion Morcenx Club Rugby, a déposé plainte auprès de la police dimanche soir. Selon la même source, la victime connaissait au moins l'un de ses agresseurs.