Une violente bagarre fait quatre blessés dans le centre du Luc-en-Provence

Une violente bagarre a éclaté entre deux familles ce mardi en tout début d'après-midi dans le centre-ville du Luc-en-Provence (Var). Des coups de feu ont été tirés. Quatre personnes, dont trois de la même famille, sont blessées et prises en charge par les secours.

Une violente bagarre a opposé ce mardi en tout début d'après-midi deux familles (l'une du Luc-en-Provence, l'autre de Vidauban) dans le centre-ville du Luc-en-Provence (Var). Des coups de feu ont été tirés. Des impacts de balle sont visibles sur certains bâtiments. La famille rivale a riposté à coups de couteau et à coups de poing.

Selon un nouveau bilan communiqué par les pompiers du Var, 4 personnes ont été blessées par armes blanches - pas de blessés par balle comme indiqué précédemment. Trois sont plus grièvement touchées : un homme de 49 ans et ses deux fils de 27 et 28 ans. Deux membres de cette famille ont été transportés par hélicoptère dans les hôpitaux de la région.

Sur les réseaux sociaux, Dominique Lain, maire du Luc, indique que "la situation est désormais sous contrôle et maîtrisée". Selon nos informations, les gendarmes du Var ont déployé une cinquantaine de militaires pour boucler le centre-ville de cette commune de 11.000 habitants. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment.

Selon nos confrères de Var-Matin, par précaution, la municipalité a demandé la mise en sécurité des élèves à l'intérieur des écoles de la commune.