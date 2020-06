Une violente bagarre Place de la République à Dijon

Avec le déconfinement, les mauvaises habitudes reprennent. Une violente bagarre a eu lieu dans la nuit de vendredi 5 juin à samedi 6 juin 2020, Place de la République à Dijon. Vers 2h30 du matin, entre une dizaine et une vingtaine de personnes se sont battues, à l'heure où les bars ferment leurs portes. Certains, alcoolisés, avaient "des barres de fer", a indiqué un témoin à France Bleu Bourgogne. Selon ce même témoin, une voiture a même failli percuter des passants, en roulant sur les rails du tram et sur un trottoir. Les policiers confirment avoir dû intervenir pour disperser la rixe, à l'aide de chiens et de gaz lacrymogènes. Selon la police, qui évoque une « bagarre classique du week-end », il n'y a eu aucune interpellation et heureusement aucun blessé à déplorer. Une situation qui rappelle des faits similaires : à l'automne 2019 déjà, la Place de la République avait été le théâtre d'une bagarre générale.