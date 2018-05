Une très forte explosion s'est produite, ce jeudi soir, dans un immeuble de Cherbourg. Tous les occupants ont été évacués. Quatre personnes ont été blessées dont une plus gravement.

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

L'accident s'est passé, ce jeudi, en début de soirée dans un appartement du centre de Cherbourg rue de Sénesset, dans le quartier de l'hôpital. Deux hommes de 28 ans étaient en train de fabriquer un grand terrarium (installation destinée à l'élevage de reptiles, araignées ou encore insectes). En fait ils utilisaient de la mousse en polyuréthane, un isolant, et c'est en l'approchant près d'une flamme que l'explosion a eu lieu. L'explosion a été violente violente en raison des gaz de propulsion de la cartouche de mousse. Le souffle a littéralement détruit une cloison et un début d'incendie s'est déclaré. Le feu s'est rapidement éteint par manque d'oxygène. Prévenu les secours sont arrivés vers 19H45. Trente deux pompiers de Cherbourg, Bricquebec et Saint-Pierre-Eglise ont déployés d'importants moyens. Ils ont aussi évacué les 21 personnes qui se trouvaient dans l'immeuble, le temps de l'intervention.

Dans l'appartement des deux hommes se trouvaient aussi quatre femmes dont une est enceinte. Deux victimes ont été transportées à l'hôpital. L'un des deux hommes a été brûlé aux mains et aux bras, l'autre a été incommodé par les fumées. Les quatre femmes, elles, ont été relogées par de la famille. Quant aux locataires de l'immeuble, après inspection, ils ont pu regagner leurs logements vers 21H30.