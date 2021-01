Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur en visite mercredi 27 janvier à Bourgoin-Jallieu

Les policiers berjalliens ont attendu leur nouveau commissariat pendant plus de vingt ans. Pour l'inaugurer, ils ont aussi du faire preuve de patience, mais heureusement ce sera plus rapide. L'inauguration est prévue ce mercredi 27 janvier, un peu plus d'un an après le déménagement dans un bâtiment flambant neuf et bien plus fonctionnel que la maison bourgeoise qui abritait le commissariat.

Pour l'occasion, la venue du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est annoncée. Ce sera dans l'après-midi selon plusieurs sources locales, à priori plutôt en fin d'après-midi, avant le couvre-feu. Quelques 90 personnes travaillent au commissariat de Bourgoin-Jallieu, personnel administratif compris.