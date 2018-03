Le Havre, France

Un très grave accident de la route a fait un mort et plusieurs blessés en fin de matinée, ce mardi, sur la départementale 6382, à Fontaine-La-Mallet, entre Octeville-sur-mer et Montivilliers. Une voiture de marque Opel Astra s'est engagée a contre sens sur la voie rapide, percutant une fourgonnette et une voiture qui arrivaient en face. Le conducteur de l'Opel, âgé de 43 ans, est mort. Sa passagère de 33 ans est grièvement blessée, alors qu'un adolescent qui se trouvait a l'arrière est entre la vie et la mort. Les deux occupants de la fourgonnette, âgés de 32 ans, ne sont que légèrement blessés. Le conducteur de la troisième voiture, un homme de 79 ans, est indemne mais choqué.