Une voiture à contresens sur l'autoroute A28 entre Le Mans et Alençon

Dans la nuit de dimanche à lundi, une voiture a emprunté l'A28 à contresens entre Le Mans et Alençon sur 16 km. Le conducteur n'a heureusement provoqué aucun accident.

Le bilan aurait pu être lourd. Un automobiliste a pris l'autoroute A28 à contresens dans la nuit de dimanche à lundi. Vers 23h30, il a parcouru près de 16 kilomètres dans le sens Le Mans - Alençon, de Saint Saturnin jusqu'à Maresché. Le peloton autoroutier de la gendarmerie est intervenu mais il n'a pas eu à intercepter la voiture, celle-ci ayant disparu. En revanche, ils ont constaté la présence d'une automobile à l'arrêt sur la file de droite, sans plus d'explications du conducteur. Fort heureusement, ce contresens n'a provoqué aucun accident et la circulation a été rétablie sur les deux voies dès minuit et demi.

Il n'est pas rare des voitures roulent à contresens sur les autoroutes du département. Début décembre, une femme de 81 ans avait ainsi roulé une cinquantaine de kilomètres à contresens sur l’autoroute A11, entre La Ferté-Bernard et Le Mans. Le 7 décembre, une voiture avait également été signalée en sens inverse sur l’A28 à hauteur d’Écommoy en direction du Mans, sans causer d'accident. La gendarmerie de la Sarthe assure toutefois ne pas avoir constaté d'augmentation particulière de ce type de fait dans le département.