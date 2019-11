Intempéries : une voiture avec ses occupants chute dans le fleuve Var en crue

Une voiture et 2 occupants sont tombés dans le fleuve Var en crue, ce mardi matin. Les pompiers sont sur place, appuyés par des plongeurs et l'hélicoptère de la sécurité civil.

Nice, France

Un véhicule est tombé dans le Var ce mardi matin. Le véhicule est pratiquement entièrement immergé et se trouve à plus de 40 mètres d'une rive dans des eaux gonflées par les récentes pluies. Le département était encore en vigilance rouge aux pluies et inondations le week-end dernier. Les pompiers sur place, plus d'une quarantaine, tentent de sauver 2 occupants dans la voiture. L'un serait en arrêt cardio-respiratoire. Cette vaste opération de sauvetage est donc lancée avec des plongeurs et l'appui de Dragon 06, l'hélicoptère de la sécurité civile (vidéo du SDIS06). La manœuvre est complexe car le débit du fleuve est actuellement très fort notamment dans ce secteur, très proche de l'embouchure.