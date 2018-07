Guéret, France

Ce n'est finalement qu'une fausse alerte. Les pompiers et les policiers de Guéret sont intervenus ce samedi après-midi à cause de deux bonbonnes de gaz dans une voiture garée devant la préfecture de la Creuse. C'est un passant qui a donné l'alerte. L'intervention a commencé vers 15h45. La rue est restée fermée aux voitures et aux piétons jusqu'à 17 heures, le temps de vérifier qu'il n'y avait aucun risque.

Les deux bonbonnes de gaz visibles étaient à moitié pleines. Elles n'étaient reliés à aucun dispositif explosif. Le propriétaire de la Peugeot 206 s'est présenté lui-même au commissariat de Guéret cet après-midi.