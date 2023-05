Une voiture, avec sept personnes à bord, percute un arbre à Colomiers

Un accident impressionnant à Colomiers, vers 2h30 du matin ce samedi 13 mai. Une voiture a percuté un arbre, allée d’Armorique. Visiblement le véhicule allait très vite et surtout il y avait sept personnes à bord. La Police Nationale est en charge de l'enquête et a fait les premières constations sur place samedi matin,.

Fuite de deux passagers

Deux personnes ont pris la fuite avant l'arrivée des secours. Quatre autres ont été blessées et transporté par les pompiers dans un état d'urgences relatives. La cinquième victime a refusé d'être transportée. Les pompiers étaient nombreux sur place : six véhicules dont quatre ambulances et 16 sapeurs en tout.