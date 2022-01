Une voiture broyée par un train à Brebières

Un accident très spectaculaire entre un TER et une voiture s'est produit ce mardi matin à Brebières. Les 170 passagers du train sont indemnes et les 3 occupants du véhicule ont pu sortir avant le choc.

C'est un petit miracle qui s'est produit à Brebières ce mardi à 6h50. A l'heure de pointe, une voiture est restée coincée à un passage à niveau. Les 3 occupants du véhicule, un maman et ses 2 enfants, ont pris la décision de sortir de l'habitacle, la conductrice a tenté de prévenir la SNCF mais quelques minutes plus tard le TER Arras-Douai est arrivé. Il n'a pu éviter l'obstacle et la voiture a été totalement broyée, elle a été trainée et le train a pu s'arrêter 300 mètres plus loin.

Aucun blessé

Les 170 passagers du train et le conducteur n'ont pas été blessés mais la voiture a commencé à s'enflammer. Les pompiers sont rapidement intervenus pour éteindre l'incendie. Les voyageurs ont été acheminés en gare de Douai par autocar. La circulation a été interrompue une partie de la matinée.

Le brouillard et la pénombre en cause

Selon les premiers éléments, la conductrice de la voiture a été éblouie dans le brouillard par les phares d'une voiture. Elle a fait un écart au moment de passer les rails et sa voiture s'est retrouvée en équilibre les roues dans le vide.