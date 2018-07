Dans la Loire, près de Firminy, un couple d'automobilistes ardéchois a perdu le contrôle de sa voiture ce samedi 28 juillet 2018, à Çaloire. Le véhicule a fait une chute de huit mètres et les deux passagers sont blessés légèrement. Ils ont été transportés à l'hôpital Nord de Saint-Étienne.

L'accident a eu lieu ce samedi 28 juillet 2018, en début d'après-midi, vers 13h30. Un homme et une femme âgés d'une soixantaine d'années et originaires d'Ardèche roulent sur la route de Chambles, sur la départementale 208. Il a plu, la route est glissante. Dans un virage à Çaloire, ils perdent le contrôle de la voiture et tombent dans un ravin, à pic.

Ils ont fait une chute de 8 mètres mais le couple a réussi à sortir tout seul de la voiture. On ne sait pas s'ils ont pu prévenir les secours ou si un témoin de l'accident s'en est chargé. Les pompiers, une fois sur place, sont allés les récupérer en contre-bas et ont utilisé des cordes pour les faire remonter. Par miracle, l'homme et la femme ne sont que légèrement blessés. Ils ont été transportés vers l'hôpital Nord de Saint-Étienne pour passer des examens complémentaires.