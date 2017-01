Une voiture à contresens sur l’43 en Savoie

Des automobilistes ont eu la peur de leur vie, ils ont croisé une voiture qui roulait à contresens sur l’A43 dans la nuit de jeudi à vendredi.

On a évité le pire sur l’autoroute A43. Une voiture a circulé à contresens dans la nuit de jeudi à vendredi entre 3h30 et 4h du matin entre Chambéry et Lyon.

Le véhicule a été signalé entre les deux tunnels de Dulin et L’Epine et il a été intercepté par les gendarmes à Aix-les-Bains Nord sur l'A41.

Heureusement il n'y a aucun accident, et pourtant cette voiture a croisé du monde, car la gendarmerie a reçu de nombreux appels.

Pour l'instant on ne sait pas qui était au volant et pourquoi cette voiture roulait à contresens