Une voiture de la police municipale attaquée par de nombreux jets de boules de pétanque à La Devéze

L'ambiance serait-elle en train de se dégrader dans le quartier de la Devèze à Béziers ? Ce climat anti-flic, constaté par les autorités partout en France, serait-il encore plus fort dans ce quartier populaire Biterrois ? Les violences contre les forces de l'ordre n'y sont pas rares. Mais cette haine aurait pris de l'ampleur ces dernières semaines selon nos informations. La nuit dernière (jeudi à vendredi), les policiers municipaux de Béziers sont tombés dans un véritable guet-apens organisé par une cinquantaine de jeunes. Ces derniers, plutôt organisés, les attendaient encore une fois avec des projectiles.

Des individus cagoulés, vêtus de noirs

Une équipe du Groupement de soutien et d'intervention (GSI) avait été alertée peu avant minuit d'un début d'incendie et de vitrines brisés au niveau des Halles. Une équipe s'est alors rendue sur place avec les pompiers de Béziers et la brigade anticriminalité (BAC).

Des barricades avaient été installées en pleine rue, sans doute pour attirer l'attention des policiers dans un endroit bien précis. En arrivant sur place, ils ont alors été la cible de nombreux jets de projectiles comme des boules de pétanque, des pavés et autres pierres qui avaient été entassés. Des tirs de flash-ball ont été réalisés à huit reprises par les policiers afin de protéger les pompiers.

Voiture de la police municipale de Béziers endommagée dans le quartier de la Devéze © Radio France - Stéfane Pocher

Aucun blessé

D'après nos informations, des menaces de mort auraient été proférées à l'encontre des forces de l'ordre. Heureusement aucun agent n'a été blessé. Mais les dégradations causées sur le véhicule de la police municipale sont impressionnantes, comme le démontrent les photos que nous nous sommes procurées. Le pare-brise avant a été explosé la vitre arrière, comme les vitres latérales côté conducteur, le pare-chocs et le bas de caisse ont été sérieusement endommagées

Aucune interpellation

Dans ce quartier, il n'est pas rare que les caméras de surveillance soient détruites. La moitié des équipements ont été endommagés. Des personnes mal intentionnées ont sans aucun doute intérêt à passer inaperçu.