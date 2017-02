Une voiture de police caillassée et des véhicules brûlés à Rive de Gier mercredi

Pour le maire, Jean-Claude Charvin, cette situation tendue est entre autre liée au "flou artistique" qui règne autour de l'affaire Théo.

Une voiture de police a été caillassée après une interpellation qui a mal tourné. C'était mercredi soir à Rive-de-Gier, dans le quartier du Grand-Pont, un peu avant minuit. L'homme a été ensuite placé en garde à vue mais au commissariat de Rive-de-Gier, on se pose beaucoup de questions. D'autant plus que trois voitures ont été retrouvées brûlées peu de temps après sur un parking à proximité. Une voiture a été incendiée et le feu s'est propagé à celles qui étaient garées à côté.

Pour Jean-Claude Charvin, le maire de Rive de Gier, l'animosité envers les forces de police est directement liée à l'affaire Théo, ce jeune homme qui estime avoir été violé lors d'une interpellation en Seine Saint-Denis le 2 février dernier.